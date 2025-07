Caimanes, calor y comida podrida: Migrantes describen un infierno en 'Alligator Alcatraz'

Vladimir Miranda, un migrante cubano, fue arrestado en su lugar de trabajo en Orlando tras una audiencia de inmigración. Su pareja, Eveling Ortiz, aseguróque "no ha podido bañarse, no puede usar bien el baño y no tiene acceso a abogado". Según su relato, cuando fallan los generadores, se quedan sin electricidad, agua, teléfonos o aire acondicionado, con temperaturas que rondan los 40 grados centígrados.