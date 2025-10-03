“Queremos que vivan la mejor experiencia”: Así reciben a hondureños en El Salvador

San Pedro Sula

El Salvador Travel, una cuenta oficial de promoción turística de El Salvador, publicó este viernes un comunicado referente al ingreso de turistas hondureños en El Salvador durante la Semana Morazánica.

“Como saben, con la respectiva autorización, ayer estuvimos entregando agua fría, helados y abanicos en su lado de la frontera. Sin embargo, este día las autoridades hondureñas nos notificaron que no podemos continuar realizándolo”, se detalla en el comunicado.

“Pero no se preocupen, los esperamos con mucho entusiasmo desde el lado salvadoreño, listos para darles la bienvenida que merecen en su Semana Morazánica. Queremos que vivan la mejor experiencia: nuestras playas, volcanes, parques, sitios arqueológicos, espacios culturales, distritos y, por supuesto, el Centro Histórico de San Salvador; lugares que están preparados para recibirlos con los brazos abiertos”, concluye el comunicado.

Hasta el momento, tanto las autoridades hondureñas como las salvadoreñas no han dado mayores detalles sobre lo sucedido.

Ayer, las autoridades de El Salvador dieron la bienvenida a los turistas hondureños que visitan el país durante la Semana Morazánica, una de las temporadas de mayor movimiento turístico en la región.