“Queremos que vivan la mejor experiencia”: Así reciben a hondureños en El Salvador

El Salvador Travel, una cuenta oficial de promoción turística de El Salvador, publicó este viernes un comunicado referente al ingreso de turistas hondureños en El Salvador durante la Semana Morazánica.
“Como saben, con la respectiva autorización, ayer estuvimos entregando agua fría, helados y abanicos en su lado de la frontera. Sin embargo, este día las autoridades hondureñas nos notificaron que no podemos continuar realizándolo”, se detalla en el comunicado.
“Pero no se preocupen, los esperamos con mucho entusiasmo desde el lado salvadoreño, listos para darles la bienvenida que merecen en su Semana Morazánica. Queremos que vivan la mejor experiencia: nuestras playas, volcanes, parques, sitios arqueológicos, espacios culturales, distritos y, por supuesto, el Centro Histórico de San Salvador; lugares que están preparados para recibirlos con los brazos abiertos”, concluye el comunicado.
Hasta el momento, tanto las autoridades hondureñas como las salvadoreñas no han dado mayores detalles sobre lo sucedido.
Ayer, las autoridades de El Salvador dieron la bienvenida a los turistas hondureños que visitan el país durante la Semana Morazánica, una de las temporadas de mayor movimiento turístico en la región.
“La experiencia comienza en la frontera. Los turistas hondureños que llegan a nuestro país son recibidos con calidez y un proceso ágil en su ingreso, para continuar su recorrido hacia nuestros destinos”, escribió en redes sociales el Ministerio de Turismo de El Salvador, que también entrevistó a varios hondureños, quienes manifestaron sentirse orgullosos de visitar El Salvador.
La Semana Morazánica se ha convertido en un feriado de gran impacto económico y cultural, que cada año moviliza a miles de hondureños hacia destinos turísticos dentro y fuera del país. En esta ocasión, El Salvador apuesta por consolidarse como uno de los destinos preferidos, resaltando su oferta cultural, natural y gastronómica.