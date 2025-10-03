Piratas, tesoros y sirenas: la magia de la Isla del Tigre revive en Amapala

Isla del Tigre, Amapala

La magia de los cuentos y mitos del Caribe hondureño se hace presente una vez más en la Isla del Tigre, en Amapala, durante la Semana Morazánica. Según los mitos, en estas aguas los piratas surcaban los mares y las sirenas encantaban con su canto; entre rocas y espuma. La historia quedó guardada como un susurro del mar y se ha repetido durante generaciones entre las familias caribeñas.

La leyenda se centra en una cueva junto al mar, conocida como la Cueva de la Sirena, situada cerca de Playa Grande. En este lugar se dice que el célebre pirata inglés Sir Francis Drake escondía tesoros.

Invitación y evento especial

Esa historia cobra vida frente a los ojos de turistas y locales. Dos sirenas aparecieron desde las profundidades para encontrarse con quienes se acerquen a la playa.

En un mini set especialmente preparado, los visitantes podrán tomarse fotografías con las "sirenas catrachas", sentir la energía de este mito y llevarse un recuerdo único de un lugar donde "piratas y sirenas aún habitan la memoria de la isla". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Residentes de Amapala han organizado esta actividad como parte de una iniciativa para atraer a turistas y celebrar la identidad cultural local. Las “sirenas catrachas” invitan a la población a acercarse y disfrutar de este espectáculo que combina leyenda, entretenimiento y tradición.