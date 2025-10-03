Vacacionistas disfrutan las bellas playas de Tela en Semana Morazánica

Tela, Atlántida.

Cobijados por un sol radiante y una brisa fresca, cientos de vacacionistas disfrutan este viernes 3 de octubre de las playas de Tela, en el departamento de Atlántida, zona norte de Honduras. Desde tempranas horas, familias completas se han desplazado desde distintos puntos del país para aprovechar los días de asueto por motivo de la Semana Morazánica.

Como es de esperar, el icónico muelle y sus letras en grande que dicen “Bienvenidos a Tela” son el lugar preferido para que los visitantes inmortalicen su visita a este municipio costero, que año con año se convierte en uno de los preferidos para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Aunque la afluencia de personas no ha sido la esperada, dueños de comercios y restaurantes dicen que esperan que mañana y el domingo mejore. "La afluencia de personas no ha sido lo que esperábamos. Lo que ha molestado son los pronósticos de lluvia. De hecho, sabemos que varias excursiones se cancelaron. Esperamos que sábado y domingo sean mejores", dijo Naydeli Pineda, encargada de un negocio de comida local.

Nora Soleno, quien se desplazó desde El Progreso, Yoro, para aprovechar la festividad y vender sus productos de semillas y dulces, indicó que “el movimiento no ha sido tan bueno, creo que las lluvias han molestado para que la gente venga. El año pasado fue mucho mejor, y eso que llovió más”. Aunque las lluvias han provocado que el mar no esté tan limpio como se acostumbra ver, eso no ha evitado que cientos de hondureños y extranjeros disfruten de sus aguas.