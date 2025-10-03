  1. Inicio
  2. · Honduras

Vacacionistas disfrutan las bellas playas de Tela en Semana Morazánica

A pesar de las lluvias, cientos de familias hondureñas salieron de sus hogares para disfrutar de las playas de Tela, Atlántida.

  • 03 de octubre de 2025 a las 11:14 -
  • Eleana Enamorado
Vacacionistas disfrutan las bellas playas de Tela en Semana Morazánica

Turistas visitan Tela durante la Semana Morazánica.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
Tela, Atlántida.

Cobijados por un sol radiante y una brisa fresca, cientos de vacacionistas disfrutan este viernes 3 de octubre de las playas de Tela, en el departamento de Atlántida, zona norte de Honduras.

Desde tempranas horas, familias completas se han desplazado desde distintos puntos del país para aprovechar los días de asueto por motivo de la Semana Morazánica.

¿Lluvias? Clima en Honduras este viernes de Semana Morazánica

Como es de esperar, el icónico muelle y sus letras en grande que dicen “Bienvenidos a Tela” son el lugar preferido para que los visitantes inmortalicen su visita a este municipio costero, que año con año se convierte en uno de los preferidos para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Turismo y color en Tela durante la Semana Morazánica

Turismo y color en Tela durante la Semana Morazánica

 (Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA)

Aunque la afluencia de personas no ha sido la esperada, dueños de comercios y restaurantes dicen que esperan que mañana y el domingo mejore.

“La afluencia de personas no ha sido lo que esperábamos. Lo que ha molestado son los pronósticos de lluvia. De hecho, sabemos que varias excursiones se cancelaron. Esperamos que sábado y domingo sean mejores”, dijo Naydeli Pineda, encargada de un negocio de comida local.

Tela vive días de playa, sol y esperanza para el comercio

Tela vive días de playa, sol y esperanza para el comercio

 (Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA)

Nora Soleno, quien se desplazó desde El Progreso, Yoro, para aprovechar la festividad y vender sus productos de semillas y dulces, indicó que “el movimiento no ha sido tan bueno, creo que las lluvias han molestado para que la gente venga. El año pasado fue mucho mejor, y eso que llovió más”.

Aunque las lluvias han provocado que el mar no esté tan limpio como se acostumbra ver, eso no ha evitado que cientos de hondureños y extranjeros disfruten de sus aguas.

Comerciantes de Tela esperan más afluencia durante el fin de semana.

Comerciantes de Tela esperan más afluencia durante el fin de semana.

 (Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA)

Para promover una sana convivencia y prevenir hechos lamentables, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y la Cruz Roja se mantienen en toda la zona para resguardar a los vacacionistas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Eleana Enamorado
Eleana Enamorado
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah-Cortés). Periodista multimedia con más de cuatro años de experiencia en notas de salud, desastres naturales, historias humanas y en especial énfasis en notas judiciales y de sucesos.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias