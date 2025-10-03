  1. Inicio
¿Lluvias? Clima en Honduras este viernes de Semana Morazánica

Si piensa movilizarse durante esta Semana Morazánica, tome en cuenta las condiciones climáticas previstas para este viernes en Honduras.

Pronóstico del clima en Honduras este viernes 3 de octubre de 2025.

Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones climáticas que predominarán este viernes 3 de octubre de 2025 en Honduras.

Copeco indicó que durante esta jornada de Semana Morazánica persistirá la influencia de una vaguada en superficie sobre el territorio hondureño.

Semana Morazánica: dos muertos por ahogamiento y accidente de tránsito

Sumado a ese fenómeno, afectará la convergencia de viento y humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, la cual generará condiciones inestables en el clima.

Según el pronóstico, se esperan lluvias y chubascos de leves a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada, en la mayor parte del país.

Sin embargo, las precipitaciones se presentarán con mayor intensidad y acumulados en las regiones del suroccidente, sur y zonas del centro de Honduras.

Hondureños saturan la frontera con El Salvador por el Feriado Morazánico

La entidad de previsión llamó a la población, que se desplaza durante este feriado Morazánico, mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, especialmente en áreas vulnerables, debido a la saturación del suelo provocada por las lluvias de los últimos días.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

