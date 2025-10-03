¿Lluvias? Clima en Honduras este viernes de Semana Morazánica

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones climáticas que predominarán este viernes 3 de octubre de 2025 en Honduras.
Copeco indicó que durante esta jornada de Semana Morazánica persistirá la influencia de una vaguada en superficie sobre el territorio hondureño.
Sumado a ese fenómeno, afectará la convergencia de viento y humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, la cual generará condiciones inestables en el clima.
Según el pronóstico, se esperan lluvias y chubascos de leves a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada, en la mayor parte del país.
Sin embargo, las precipitaciones se presentarán con mayor intensidad y acumulados en las regiones del suroccidente, sur y zonas del centro de Honduras.
La entidad de previsión llamó a la población, que se desplaza durante este feriado Morazánico, mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, especialmente en áreas vulnerables, debido a la saturación del suelo provocada por las lluvias de los últimos días.