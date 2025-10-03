  1. Inicio
Belleza y alegría: hondureñas viven al máximo la Semana Morazánica en Tela

Así disfrutan los hondureños la Semana Morazánica en Tela.

El inconfundible encanto de las playas de Tela volvió a convertirse en el escenario perfecto para que familias hondureñas y grupos de amigas disfruten de la Semana Morazánica.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
Bajo un cielo despejado, acompañado por la brisa del mar Caribe, la alegría se hace sentir entre quienes han decidido pasar estos días de descanso en Atlántida.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
Desde tempranas horas, vacacionistas procedentes de diferentes ciudades del país llegaron a este destino turístico que año con año se consolida como favorito.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
Las playas, el icónico muelle y las letras que dan la bienvenida al municipio son los espacios predilectos para tomarse fotografías y llevarse un recuerdo del viaje.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
Aunque los pronósticos de lluvia han frenado la llegada masiva de turistas y hasta motivaron la cancelación de algunas excursiones, el ambiente de fiesta y convivencia sigue siendo protagonista.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
Comerciantes y dueños de restaurantes confían en que el flujo de visitantes aumente durante el fin de semana, los días más fuertes del feriado.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
Pese a que el mar no luce con la transparencia habitual debido a las lluvias recientes, niños y adultos no dudan en sumergirse en sus aguas o recorrer la orilla disfrutando de la arena.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
Para otros, la diversión está en compartir una comida, bailar al ritmo de la música o apoyar a los emprendedores locales que ofrecen desde peinados, comidas típicas hasta dulces y artesanías.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
Las hondureñas llegaron con su ropa de bañar, lentes y con todas las ganas para disfrutar de las bellas playas de Tela.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
Algunas familias llegaron con sus mascotas. "Todos merecen vacacionar durante la Semana Morazánica, incluyendo los perritos", expresó una ciudadana en las bellas playas.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
