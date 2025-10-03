Belleza y alegría: hondureñas viven al máximo la Semana Morazánica en Tela

El inconfundible encanto de las playas de Tela volvió a convertirse en el escenario perfecto para que familias hondureñas y grupos de amigas disfruten de la Semana Morazánica.
Bajo un cielo despejado, acompañado por la brisa del mar Caribe, la alegría se hace sentir entre quienes han decidido pasar estos días de descanso en Atlántida.
Desde tempranas horas, vacacionistas procedentes de diferentes ciudades del país llegaron a este destino turístico que año con año se consolida como favorito.
Las playas, el icónico muelle y las letras que dan la bienvenida al municipio son los espacios predilectos para tomarse fotografías y llevarse un recuerdo del viaje.
Aunque los pronósticos de lluvia han frenado la llegada masiva de turistas y hasta motivaron la cancelación de algunas excursiones, el ambiente de fiesta y convivencia sigue siendo protagonista.
Comerciantes y dueños de restaurantes confían en que el flujo de visitantes aumente durante el fin de semana, los días más fuertes del feriado.
Pese a que el mar no luce con la transparencia habitual debido a las lluvias recientes, niños y adultos no dudan en sumergirse en sus aguas o recorrer la orilla disfrutando de la arena.
Para otros, la diversión está en compartir una comida, bailar al ritmo de la música o apoyar a los emprendedores locales que ofrecen desde peinados, comidas típicas hasta dulces y artesanías.
Las hondureñas llegaron con su ropa de bañar, lentes y con todas las ganas para disfrutar de las bellas playas de Tela.
Algunas familias llegaron con sus mascotas. "Todos merecen vacacionar durante la Semana Morazánica, incluyendo los perritos", expresó una ciudadana en las bellas playas.