Anuncian cortes de energía en la zona norte para este sábado

Cortés, Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a través de su división de Distribución, informó que este sábado 4 de octubre de 2025 se ejecutarán trabajos de mantenimiento en sectores del municipio de Choloma, zona norte de Honduras.

De acuerdo con el comunicado, las labores se realizarán en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, tiempo durante el cual el servicio eléctrico permanecerá suspendido en las áreas afectadas.

El mantenimiento corresponde a una apertura por seguridad para trabajos de adecuación de estructuras en la línea L-404 (BER-TAL), a cargo del personal de ENEE-Transmisión.

Las zonas afectadas por el corte de energía serán la colonia La Mora y residencial Altos de La Mora.