CNE inicia impresión de papeletas a 57 días de las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició este viernes la impresión de las papeletas que se utilizarán en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre en Honduras, a tan solo 57 días de la jornada electoral. Los consejeros Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López participaron desde primeras horas de la mañana en el acto oficial, considerado un paso clave en la preparación del proceso electoral.

La primera papeleta impresa fue la de nivel presidencial, la cual fue firmada por los tres consejeros. Según reportes del ente electoral, los funcionarios se mostraron optimistas y sonrientes durante la actividad.

El candidato Mario "Chano" Rivera, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH), está en la posición uno al inicio de la papeleta electoral; Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), está en la posición dos; Nelsón Ávila, del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), está en la posición tres, ubicada en el centro; Salvador Nasralla, del Partido Liberal (PL), está en la posición cuatro, mientras que Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN), está en la posición cinco, situada en el extremo derecho de la papeleta electoral. En total, se producirán 18,448,410 papeletas, que se distribuirán en los niveles presidencial, diputaciones y corporaciones municipales. Cossette López, consejera del CNE, confirmó en su cuenta de X el inicio de la impresión:

Hoy, faltando 57 días para las Elecciones Generales 2025, se imprimió la primera papeleta electoral de un total de 18,113,241.



El 30 de noviembre en ellas vendrá reflejada la voluntad del pueblo.



¡Avanzamos firmes hacia la meta: elecciones generales limpias, transparentes y... pic.twitter.com/WzJDYZMf6z — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) October 3, 2025