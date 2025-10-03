  1. Inicio
CNE inicia impresión de papeletas a 57 días de las elecciones generales

El CNE inició la impresión de papeletas electorales rumbo a las elecciones generales de Honduras en 2025, con la presencia de sus consejeros.

 Foto: cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició este viernes la impresión de las papeletas que se utilizarán en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre en Honduras, a tan solo 57 días de la jornada electoral.

Los consejeros Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López participaron desde primeras horas de la mañana en el acto oficial, considerado un paso clave en la preparación del proceso electoral.

Elecciones generales 2025: ¿Cuántos hondureños podrán votar en noviembre?

La primera papeleta impresa fue la de nivel presidencial, la cual fue firmada por los tres consejeros. Según reportes del ente electoral, los funcionarios se mostraron optimistas y sonrientes durante la actividad.

Consejeros firmando la primera papeleta electoral.

 (Foto: Emilio Flores / LA PRENSA)

El candidato Mario “Chano” Rivera, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH), está en la posición uno al inicio de la papeleta electoral; Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), está en la posición dos; Nelsón Ávila, del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), está en la posición tres, ubicada en el centro; Salvador Nasralla, del Partido Liberal (PL), está en la posición cuatro, mientras que Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN), está en la posición cinco, situada en el extremo derecho de la papeleta electoral.

En total, se producirán 18,448,410 papeletas, que se distribuirán en los niveles presidencial, diputaciones y corporaciones municipales.

Cossette López, consejera del CNE, confirmó en su cuenta de X el inicio de la impresión:

“A 58 días de las elecciones, hemos iniciado la impresión de la primera papeleta de las Elecciones Generales 2025. Trabajando para ustedes con compromiso, transparencia y profundo patriotismo”.


