Johel Zelaya denuncia "plan para asesinar a Manuel Zelaya"

Tegucigalpa, Honduras.

El fiscal general de la República, Johel Zelaya, advirtió este jueves sobre la existencia de una conspiración que, según dijo, busca “paralizar al Estado” e incluye un plan para atentar contra la vida del expresidente Manuel Zelaya. En conferencia de prensa, Zelaya anunció la detención de tres personas acusadas de terrorismo e intento de asesinato contra Zelaya Rosales.

De acuerdo con el funcionario, los arrestados pretendían desestabilizar al Gobierno de la presidenta Xiomara Castro con el objetivo de interrumpir el orden constitucional. El fiscal general de la República, Johel Zelaya, presentó audios relacionados con la presunta conspiración, en los que se escucha a varios hombres conversando sobre el supuesto plan.