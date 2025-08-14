  1. Inicio
Johel Zelaya denuncia "plan para asesinar a Manuel Zelaya"

El fiscal general anunció la captura de los supuestos implicados en un "plan para atentar contra la vida del expresidente Manuel Zelaya".

Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, y Johel Zelaya, fiscal general de la República.

 Fotos de archivo
Tegucigalpa, Honduras.

El fiscal general de la República, Johel Zelaya, advirtió este jueves sobre la existencia de una conspiración que, según dijo, busca “paralizar al Estado” e incluye un plan para atentar contra la vida del expresidente Manuel Zelaya.

En conferencia de prensa, Zelaya anunció la detención de tres personas acusadas de terrorismo e intento de asesinato contra Zelaya Rosales.

De acuerdo con el funcionario, los arrestados pretendían desestabilizar al Gobierno de la presidenta Xiomara Castro con el objetivo de interrumpir el orden constitucional.

El fiscal general de la República, Johel Zelaya, presentó audios relacionados con la presunta conspiración, en los que se escucha a varios hombres conversando sobre el supuesto plan.

El fiscal general de la República, Johel Zelaya, en la conferencia de prensa de este 14 de agosto.

Los detenidos fueron identificados como Arcadio López Estrada, Perfecto Jesús Enamordo y Antonio Katán Rivera, acusados de terrorismo y tentativa de asesinato contra Manuel Zelaya, coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Las autoridades no han precisado si se han adoptado medidas de seguridad adicionales para el exmandatario ni si se ha iniciado una investigación más amplia para identificar a otros posibles implicados.

Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

