Respaldo de Redondo a Castro reaviva polémica por vínculo con Maduro

Tegucigalpa, Honduras

En un extenso pronunciamiento en su cuenta de X, Redondo expresó este miércoles su respaldo a la mandataria y, al mismo tiempo, arremetió contra las políticas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos en sus relaciones diplomáticas con otros países.

Tras el polémico mensaje de la presidenta Xiomara Castro en X, en el que expresó solidaridad con el régimen de Nicolás Maduro y recibió múltiples críticas, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reavivó el rechazo y los cuestionamientos hacia el partido de gobierno.

El mensaje de la presidenta Castro, respaldado por Luis Redondo, se produce en un contexto de creciente tensión internacional. Días antes, el gobierno de Estados Unidos, a través de su fiscal general, anunció una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos, acusados de narcotráfico y otros delitos.

“Tanto el respaldo de la presidenta como el del presidente del Congreso no parecen consistentes con la política que este gobierno planteó desde su toma de posesión; en ese sentido, no debería sorprendernos”, señaló Gerardo Irías, director del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).

El analista advirtió que esta postura “plantea ya no una relación que pueda manejarse bajo el respeto mutuo, sino que coloca a Honduras en riesgo de ser identificada por la administración Trump como un país adversario, dentro de la lógica que mueve a dicha administración”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

María Antonieta Mejía, diputada y candidata a designada presidencial del Partido Nacional, aseguró que la alianza entre el partido de gobierno y Venezuela “no ha servido de nada”.

“Definitivamente no nos ha beneficiado en absoluto una alianza entre Venezuela y Honduras. No veo cuál sería el interés de este gobierno en insistir en una relación equivocada”, declaró.

Mejía también advirtió que Estados Unidos ya ha expresado, a través de su Departamento de Seguridad, que “aquellos países que respalden a naciones que socavan las democracias enfrentarán repercusiones”.

Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), lamentó que la mandataria emitiera un pronunciamiento personal “a nombre de todos los hondureños”.