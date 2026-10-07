Viajeros abarrotan la Gran Central Metropolitana de SPS por el Feriado Morazánico

San Pedro Sula, Cortés. Desde las primeras horas de este miércoles, la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula registra una alta afluencia de pasajeros que aprovechan el Feriado Morazánico para trasladarse hacia sus lugares de origen, visitar a familiares o conocer diferentes destinos del país.

El movimiento de viajeros comenzó a ser evidente en las diferentes áreas de la terminal, donde decenas de personas esperaban abordar los buses que los llevarían hacia distintas ciudades.

Entre los destinos con mayor demanda se encuentran Comayagua y Siguatepeque, además de otros puntos del occidente del país, como Santa Rosa de Copán y Copán Ruinas. También se reporta movimiento de pasajeros con destino hacia Olanchito.