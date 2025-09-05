Salud confirma siete casos sospechosos de chikungunya tras alerta de la OPS

Tegucigalpa, Honduras

Honduras mantiene bajo vigilancia siete casos sospechosos de chikungunya, luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertara sobre el aumento de contagios en 14 países de las Américas, donde ya se acumulan más de 124,900 casos probables y confirmados.

Según la Secretaría de Salud (Sesal), de los pacientes sospechosos en el país, cinco pertenecen al departamento de Cortés, uno a Santa Bárbara y otro a El Paraíso.

Las autoridades recordaron que el virus transmitido por el zancudo Aedes aegypti provoca fiebre súbita y dolores articulares que pueden ser incapacitantes durante semanas o meses, por lo que instaron a la población y al personal médico a reforzar la vigilancia epidemiológica.

El aviso epidemiológico recomienda a la red de salud organizar triajes clínicos, fortalecer la capacidad de diagnóstico y dar seguimiento a los pacientes.

A la población se le pide eliminar criaderos de zancudos y acudir de inmediato a un centro de salud en caso de presentar síntomas.

Las mujeres embarazadas, adultos mayores, menores de un año y personas con enfermedades crónicas son los grupos de mayor riesgo. Honduras vivió su mayor brote en 2015, cuando se registraron más de 120,000 casos de esta enfermedad.

El chikungunya es una enfermedad viral transmitida principalmente por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, los mismos que transmiten el dengue y el zika.

Uno de sus rasgos más característicos es la aparición repentina de fiebre alta, acompañada de un intenso dolor en las articulaciones, que puede afectar manos, pies, muñecas, tobillos y rodillas.