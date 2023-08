Cambio climático incide directamente en la expansión del dengue

Si se descuida o no se atiende correctamente, el dengue puede evolucionar a un caso grave, caracterizado por choque, dificultad respiratoria, sangrado severo y hasta problemas en los órganos.

Desafortunadamente, esto permite que el dengue alcance nuevos territorios y se establezca en zonas previamente consideradas no endémicas.

¿CÓMO ACTÚA EL MOSQUITO AEDES AEGYPTI?

Este se desarrolla desde el huevo hasta adulto, en 7-10 días y vive de 4 a 6 semanas. La hembra aedes aegypti es la que suele picar a los humanos porque necesita sangre para el desarrollo de sus óvulos y su metabolismo.

Por su parte, el macho no se alimenta de sangre, sino de néctar y savia de plantas. El mosquito es más activo en la mañana y al anochecer, por lo que estos son los períodos de mayor riesgo de picaduras.

Es importante enfatizar que es un mosquito doméstico y se reproduce en cualquier recipiente con agua.

CASOS

Alma Barahona, epidemióloga de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula, informó a LA PRENSA que en la semana epidemiológica 32 de 2023 (del 6 al 12 de agosto), se registraron 20 casos de la enfermedad, mientras que en la semana 31 (30 de julio al 5 de agosto), se presentaron 32 casos, lo que representa un descenso de 12 casos o un 37%, según la escala porcentual.

Debido a las condiciones ambientales, aseguró que las autoridades sanitarias se mantienen en alerta y tienen a disposición todos los centros de salud para atender a los pacientes sospechosos para un tratamiento oportuno y evitar la muerte.

En este sentido, es importante no automedicarse, no usar aspirina, debido a que su efecto puede provocar hemorragias. Asimismo, no se deben suministrar antibióticos porque estos atacan a las bacterias, pero el dengue es producido por un virus.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DEL MOSQUITO

La epidemióloga reiteró que se debe intensificar la detección de criaderos de zancudos en los patios y comunidades, esto incluye acciones como cubrir, vaciar y limpiar periódicamente los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico.

También se debe limpiar las canaletas, bebederos de animales, maceteras y otros lugares de agua estancada en el exterior de la casa; mantener corto el césped y usar repelentes para evitar las picaduras de mosquitos.