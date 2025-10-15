"Sé que pronto mis hijos volverán a casa": Doña Elvira tras visitar a JOH en prisión

Tegucigalpa, Honduras

La madre del exmandatario regresó "fortalecida y llena de esperanza", con un mensaje directo de JOH para el mundo.

Doña Elvira Alvarado, madre del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), ofreció detalles emotivos sobre su reciente visita a sus hijos en las prisiones de Estados Unidos .

Doña Elvira describió el reencuentro como un momento de profunda gratitud y consuelo. "Solo puedo decir, Dios es bueno. Me sentí tan agradecida por el poder abrazarlos", declaró.



La emoción fue palpable desde el primer instante: "Cuando lo vi, me dijo, mamá, y abrió los brazos", recordó, añadiendo de inmediato el mensaje que marcó la charla: "dile al mundo que soy inocente."

Ante el mensaje de su hijo, Doña Elvira le transmitió su apoyo y la fe que la sostiene. "Le dije yo, sí en el nombre de Dios hay mucha gente orando en todo el país, te voy a decir. Le dije, estoy tan feliz de verte, hijo. Y sé que la verdad saldrá a la luz," compartió.

Según su madre, el expresidente Hernández se encuentra "tan fuerte, con fe, con esperanza," a pesar de su situación legal. El eje central de la conversación, reiterado por Doña Elvira, fue la declaración de inocencia de JOH: "Él me respondió, mamá, dígale al mundo que soy inocente," enfatizó.

Doña Elvira también quiso subrayar el conocimiento que, a su juicio, tienen los hondureños cercanos a su hijo sobre su trayectoria. "En Lempira y en Occidente todos nos conocemos. Todos los que trabajaron con él saben quién es", afirmó.

La visita, que calificó como una bendición, refuerza la determinación de Doña Elvira de seguir luchando por la libertad de su hijo, convencida de que "la verdad saldrá a la luz y se hará justicia y sé que pronto, con el poder de Dios, mis estarán de nuevo en casa".