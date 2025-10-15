Honduras acoge la 26ª asamblea general de organismo de la OEA

Tegucigalpa.

El Gobierno de Honduras es el anfitrión de la 26ª Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), un organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Este es considerado el evento más importante del continente en cartografía, geografía, historia y geofísica. El Instituto de la Propiedad asumió la coordinación de esta actividad a través de su Dirección General de Cartografía y Geografía, que representa oficialmente a Honduras ante el IPGH.

El IPGH impulsa la cooperación científica en áreas como la cartografía, geografía, historia y geofísica. El evento reunió a delegaciones de más de 20 países de América en una semana de trabajo que destaca el papel de Honduras como referente técnico y científico en la región.