Honduras acoge la 26ª asamblea general de organismo de la OEA

El Gobierno de Honduras es el anfitrión de la 26ª Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), un organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Este es considerado el evento más importante del continente en cartografía, geografía, historia y geofísica. El Instituto de la Propiedad asumió la coordinación de esta actividad a través de su Dirección General de Cartografía y Geografía, que representa oficialmente a Honduras ante el IPGH.
El IPGH impulsa la cooperación científica en áreas como la cartografía, geografía, historia y geofísica. El evento reunió a delegaciones de más de 20 países de América en una semana de trabajo que destaca el papel de Honduras como referente técnico y científico en la región.
Agenda
Las actividades correspondientes para la jornada de hoy incluyeron presentar los informes institucionales de las Comisiones de Cartografía, Geografía, Historia y Geofísica, se aprobaron resoluciones y recomendaciones clave que guiarán el trabajo del organismo durante el período 2026-2029. Además, se eligieron a las nuevas autoridades del IPGH.
El viernes se realizará la sesión de clausura con la presentación de los informes finales, la entrega de reconocimientos y una visita técnica organizada por Honduras, que marcará el cierre de este evento de cooperación científica internacional.