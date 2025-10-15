Roy Santos dice haber recibido “revelación divina” sobre elecciones en Honduras

TEGUCIGALPA

El pastor hondureño Roy Santos publicó en las últimas horas un mensaje en el que asegura haber recibido una “revelación de Dios” acerca del destino político de Honduras frente a las elecciones generales de 2025. En el escrito titulado “Revelación de Dios sobre el destino de Honduras frente a elecciones 2025”, Santos afirma que la visión le fue mostrada luego de observar “cómo el CNE cedió ante presiones del gobierno y del partido Libertad y Refundación (Libre)” durante el cambio de la nueva versión del sistema Trep. Según él, esa acción significó que “el CNE perdía su autonomía”.

El líder religioso describe que en la revelación vio “una llave puesta en una mano abierta”, que posteriormente identificó como la del expresidente Manuel Zelaya Rosales. “El Señor me dijo: la llave es la llave de gobierno de tu nación. Yo no le he entregado esa llave a él, sino que él la ha arrebatado a la fuerza”, relata Santos, asegurando que los responsables de cuidar el destino político del país “se han dejado intimidar”. Asimismo, recordó un mensaje que, según dijo, recibió el 31 de diciembre de 2024, en el que Dios le habría revelado que los actuales gobernantes “no se quedarán en el poder” y que “hay otros planes para Honduras”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.