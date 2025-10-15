Médicos descentralizados cumplen seis semanas de protestas en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Este miércoles se cumplen seis semanas de protestas por parte de los médicos descentralizados, quienes bloquearon nuevamente el paso frente a Casa de Gobierno para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal). Con pancartas, bocinas y consignas, los médicos manifestaron su descontento y reiteraron su exigencia del pago de la nueva base salarial, la asignación de plazas permanentes prometidas y la definición clara de los horarios laborales.

“Los médicos trabajamos más de 12 horas y queremos el reajuste salarial”, expresaron los manifestantes durante la jornada de protesta.

Demandas del gremio médico

El Colegio Médico de Honduras (CMH) informó que las medidas de presión buscan exigir el pago de salarios atrasados, la creación de nuevas plazas para los profesionales que han laborado desde la pandemia, y el reajuste salarial pendiente. Asimismo, denunciaron la violación a la jornada laboral máxima legal y la falta de voluntad de las autoridades para resolver el conflicto, que calificaron como un atentado a los derechos laborales del personal de salud.

Pronunciamiento del Colegio Médico