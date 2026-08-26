“Aquí me tienen para que podamos darle paz y tranquilidad a Honduras”: Nasry Asfura en el XIII aniversario de la PMOP

Tegucigalpa. Las Fuerzas Armadas conmemoran el XIII aniversario de la Policía Militar del Orden Público, con la participación del presidente de la República, Nasry Asfura; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo; el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard; miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, encabezados por el general Héctor Benjamin Valerio Ardón; e invitados especiales.

El comandante de la PMOP, coronel Selvin Adalid Antunez, dijo: “Hace 13 años el gobierno tomó una decisión y desde sus inicios se cimentó en los valores y hoy se ha consolidado en una institución respetada”.

“La razón de la PMOP no es estática, sino que evoluciona, previniendo las acciones del crimen organizado bajo el respeto de los derechos humanos”, destacó Antunez.

“La PMOP ha demostrado su compromiso y hemos asumido nuevas responsabilidades, como ser los centros penales y dar seguridad a la población”, prosiguió.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamin Valerio Ardón, manifestó: “La misión de las Fuerzas Armadas es una institución de carácter nacional, apolítica y no deliberante, y entre las misiones están las de apoyar a la población cuando así lo requiere”.

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“La PMOP tiene una responsabilidad ante las competencias que le han sido asignadas por el Estado para hacer frente a todas aquellas amenazas, como ser el delito transnacional, como el narcotráfico, tráfico de personas y delitos conexos”, recordó Valerio Ardón.

“Ante las amenazas, nuestra respuesta debe ser integral y las Fuerzas Armadas se unen a ese grupo”, aseguró Valerio Ardón.

“Sin duda que Honduras necesita soldados firmes, responsables y hombres y mujeres capaces de enfrentar las amenazas con valor, pero sobre todo que sea Dios que nos ayude a poder cumplir la misión de la mejor manera”, destacó el jefe de las Fuerzas Armadas.

Mientras que el presidente de la República, Nasry Asfura, destacó: “Hoy es un día conmemorable porque el deber nos llama y merece todo mi respeto todo lo que hemos logrado hacer y todavía falta por ver, porque los vamos a tecnificar y los vamos a proteger para que ustedes nos protejan a nosotros”.

“El día lunes y el martes recorrimos nueve municipios con la frontera con El Salvador para llevarles prosperidad y cambio; los estamos fortaleciendo y les vamos a llevar salud”, contó el mandatario.