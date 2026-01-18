La batalla por el Congreso se reanuda entre Partido Nacional y Partido Liberal

Tegucigalpa, Honduras

La intensa disputa por la presidencia del Poder Legislativo ha dado paso a una fase de diálogo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Las conversaciones comenzaron el viernes 16 de enero, pero hasta ahora no se ha logrado un consenso. A los dos partidos políticos solo les restan dos días para lograr un acuerdo y definir quién presidirá el Congreso Nacional durante los próximos cuatro años. La junta provisional se instala el miércoles 21 de enero, fecha en la que ya debería estar definida la presidencia del Legislativo.

Marlon Lara, diputado electo para el período 2026 y uno de los candidatos propuestos por el Partido Liberal, recordó que este lunes 19 de enero volverán a reunirse a las 12:00 del mediodía en las instalaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Consultado sobre las expectativas del encuentro, Lara expresó: "Ver si ellos aceptan que el Partido Liberal presida el Congreso Nacional. Esa es la petición de nosotros. Una vez que ellos acepten eso, tenemos que hacer una integración de la Junta Directiva. Solo la presidencia, nada más". El Partido Nacional reconoció que la aspiración de sus rivales políticos es legítima, tomando en cuenta que el resultado de las elecciones generales recién pasadas fue apretado. No obstante, señalaron que deben realizar consultas con sus autoridades superiores antes de tomar una decisión definitiva. En relación con las negociaciones con otros partidos, el diputado liberal manifestó que "la Comisión Negociadora está con facultades para hablar con las otras bancadas", en referencia al Partido Demócrata Cristiano de Honduras y al Partido Innovación y Unidad (Pinu). Sin embargo, admitió que hasta el momento no se han producido acercamientos con estas fuerzas políticas, ya que se priorizó el diálogo con el Partido Nacional.

Reuniones de carácter privado

Desde el Partido Liberal también dejaron claro que no buscarán acuerdos ni acercamientos con el Partido Libertad y Refundación (Libre) para obtener los votos necesarios que les permitan presidir el Congreso Nacional. Tras la primera reunión el viernes entre miembros de ambas fuerzas políticas mayoritarias en el Cohep, no se ha informado públicamente sobre nuevos encuentros. No obstante, no se descarta que hayan ocurrido reuniones de carácter privado. El Partido Nacional mantiene firme su postura de postular al diputado Tomás Zambrano como presidente del Congreso Nacional, posición que fue expuesta a la comitiva del Partido Liberal durante el encuentro del viernes anterior. Liberales deben decidir entre los diputados Marlon Lara y Yuri Sabas.