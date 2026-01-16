Sin acuerdos, pero con diálogo: Nacional y Liberal buscan consenso por control del Congreso

Tegucigalpa, Honduras.

La disputa por la presidencia del Congreso Nacional para el período 2026-2030 se ha intensificado en las últimas horas, mientras las comisiones del Partido Nacional y del Partido Liberal mantienen negociaciones reservadas en un momento clave para definir la conducción del Poder Legislativo. Este viernes, ambas delegaciones sostuvieron reuniones en las instalaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), como parte de los primeros acercamientos para consensuar la integración de la junta directiva del Congreso Nacional y alcanzar acuerdos sobre gobernabilidad legislativa.

De acuerdo con diputados liberales consultados por este rotativo, las conversaciones continuarán durante la semana en la capital hondureña, con la expectativa de que, mediante consenso, se defina una directiva integrada por representantes de ambos partidos, así como el nombre de quien ocupará la presidencia del Congreso.

Además, la bancada liberal calificó como positiva la primera reunión y afirmó que esperan "encontrar el escenario propicio", tras el diálogo con los diputados del Partido Nacional. Por su parte, los nacionalistas afirmaron que “el Partido Liberal ha hecho sus propuestas y lo más rescatable de hoy es que ya estamos hablando, ya estamos dialogando. Hoy hemos iniciado con el pie derecho; no hemos llegado a conclusiones definitivas esta tarde”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Aspirantes a la presidencia del Legislativo

Por el Partido Liberal, los aspirantes a dirigir el Congreso Nacional son los diputados Yuri Sabas, representante del departamento de Choluteca, impulsado por el excandidato presidencial Salvador Nasralla, y Marlon Lara, diputado por Cortés. En tanto, la bancada del Partido Nacional definió de manera unánime como su candidato al diputado por el departamento de Valle, José Tomás Zambrano.

Comisión del Partido Nacional

La noche del jueves 15 de enero, en atención a una carta remitida por el Partido Liberal de Honduras, el Partido Nacional anunció la conformación de una comisión especial que lo representará en el diálogo sobre gobernabilidad democrática en el Poder Legislativo. La comisión nacionalista está integrada por María Antonieta Mejía, Juan Diego Zelaya, Mario Pérez, Lissi Matute, Kilvett Bertrand, Johanna Bermúdez, Nelson Márquez y Juan Carlos García. En un comunicado oficial, el Partido Nacional reiteró su compromiso con el diálogo institucional, la democracia, la estabilidad política y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

Agenda más allá de la directiva

Por su parte, Carlos Uñama, diputado del Partido Liberal, señaló que las negociaciones no deben limitarse únicamente a la conformación de la junta directiva del Congreso. “Recordando que no solo se trata de la junta directiva del Congreso Nacional. Deberán existir además acuerdos políticos, cambios a la ley electoral, la eliminación del blindaje del decreto 117-2019, reformas al Código Penal y a la Ley de Colaboración Eficaz, entre otras reformas al sistema anticorrupción”, expresó en su cuenta de X. Uñama sostuvo que el proceso no debe verse como una repartición de cargos, sino como una oportunidad para impulsar reformas profundas, al considerar que existe una mayoría calificada para ello.

Libre queda fuera del diálogo