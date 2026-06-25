Onda tropical provocará lluvias este jueves: estas serán las zonas afectadas en Honduras

Tegucigalpa

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este jueves 25 de junio de 2026 se espera un cambio en las condiciones climáticas del territorio hondureño debido al ingreso de un fenómeno meteorológico por la tarde.

Durante la mañana, los hondureños disfrutarán de un ambiente mayormente seco y caluroso en casi todo el país, ideal para realizar actividades al aire libre. No obstante, las autoridades meteorológicas advirtieron que este panorama cambiará rápidamente a partir de la tarde, cuando se registre el ingreso de una onda tropical que incrementará la nubosidad y la probabilidad de lluvias.

Según el reporte oficial, este fenómeno meteorológico producirá lluvias débiles dispersas y chubascos aislados. Las zonas donde se sentirá con mayor intensidad el impacto de la onda tropical serán el oriente, el noroccidente, el norte y algunas áreas de la región central del territorio nacional.