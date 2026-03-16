MP lanza ofensiva nacional: 26 allanamientos en 10 departamentos contra narcos en La Mosquitia

En un despliegue masivo que abarca gran parte del territorio nacional, el Ministerio Público (MP), a través de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), ejecuta este lunes una operación antidrogas.
La operación tiene como objetivo principal desmantelar una estructura criminal que, según investigaciones, utiliza la zona de La Mosquitia como punto estratégico para la recepción de cargamentos de cocaína procedentes de Colombia.
Las acciones, que incluyen 26 allanamientos de morada e inspecciones en sitios públicos, se desarrollan de forma simultánea en los departamentos de Gracias a Dios, Cortés, Copán, Santa Bárbara, Atlántida, Colón, Olancho, Choluteca, El Paraíso y Comayagua.
De acuerdo con el comunicado oficial, las fuerzas del orden buscan ”recabar indicios como drogas, dinero, documentación y otros elementos probatorios que fortalezcan las investigaciones en curso”.
Las investigaciones de los detectives de la DLCN establecen que esta organización estaría liderada por una pareja, quienes utilizan negocios de fachada para el lavado de activos.
Un dato clave que revela la profundidad del caso es el vínculo de los investigados con Rosbin Leonardo Duarte Elvir, un personaje a quien el Ministerio Público ya le había asegurado bienes durante las operaciones Estigia I y II en los años 2017 y 2022.
Dentro de los hallazgos reportados hasta el momento, se confirma la erradicación de tres plantaciones de marihuana y el aseguramiento de tres plantaciones de arbustos de coca.
En el operativo participan además la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y las Fuerzas Armadas, manteniendo vigilancia estricta en las rutas aéreas y marítimas que conectan a Sudamérica con la zona costera y selvática de Honduras.
Operación antidrogas: #MP ejecuta allanamientos en 10 departamentos, y lanza ofensiva contra estructura criminal que recibe cargamentos de cocaína desde Colombia en La Mosquitia https://t.co/4SmcsR3R7x pic.twitter.com/4Yhfuh1DlG— Ministerio Público (@MP_Honduras) March 16, 2026