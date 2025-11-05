Luis Redondo recibirá a comisión de Koriun en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

Tras instalarse desde tempranas horas del martes frente al Congreso Nacional con pancartas, oraciones y tiendas de campaña, un grupo de alrededor de 400 inversionistas de Koriun Inversiones será finalmente recibido este miércoles por el presidente del Legislativo, Luis Redondo.

Así lo confirmó el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Juan Barahona, quien dijo que la reunión se realizará, aunque aún no se conocen los puntos específicos de la agenda ni los posibles resultados. “Nos dijo el presidente que nos va a atender, pero desconocemos los puntos que traen ellos”, señaló Barahona.

La medida busca atender el descontento de los afectados y definir el rumbo de este conflicto económico que ha afectado al menos 300 mil familias a nivel nacional, según datos de los propios socios.

La comisión que dialogará con Redondo está compuesta por nueve representantes de Koriun, provenientes de Choloma, San Pedro Sula, Santa Bárbara y Choluteca, departamentos donde operaba Koriun Inversiones.