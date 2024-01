Fiscalía revela más testigos contra Juan Orlando Hernández

A lo largo de los meses y desde que presentó el primer documento in limine el año pasado, los fiscales identificaron a un testigo cooperante identificado como CW-3 , a quien los fiscales tienen la intención de llamar al debate.

“Con las ganancias de tráfico de drogas de CW-3 con Los Cachiros se proporcionaron múltiples sobornos de varios cientos de miles de dólares a Juan Orlando. CW-3 le dio uno de esos sobornos a un familiar de Juan Orlando. CW-3 proporcionó un segundo soborno directamente a Juan Orlando”.

El documento también manifiesta que “ Juan Orlando le dijo a CW-3 que el entonces director de una agencia de inteligencia de Honduras, identificado como CC-8 , podría proporcionarle información para evitar la interdicción de los envíos de droga”.

Además, “antes de las elecciones presidenciales de 2013, el testigo CW-3 sobre aportes de campaña que Juan Orlando había recibido de narcotraficantes, incluso del Cartel de Sinaloa”.

En sus mociones in limine del 1 de mayo de 2023, el Gobierno identificó a dos testigos cooperantes no identificados como CW-1 y CW-2 que son Víctor Hugo Díaz Morales y Alexander Ardón, y a seis cómplices no identificados desde CC-1 a CC-6.

El extenso documento, además, señala que alrededor de 2009, CW­3 asistió a una cena en Tegucigalpa con Juan Orlando, Juan Antonio Hernández y un narcotraficante colombiano identificado como “El Cinco”.