Familia de JOH pide dinero para contratar equipo de abogados

La familia del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), está recolectando dinero para poder contratar un equipo de abogados adicionales que lo defiendan en el juicio que empieza el 5 de febrero de 2024 en la Corte de Nueva York, Estados Unidos.

En la plataforma estadounidense de Gofundme crearon la campaña: “Ayúdanos a demostrar la inocencia de JOH”, donde la meta es recaudar 300 mil dólares.

“A usted que hoy me ve le pido su ayuda: Necesitamos contratar un equipo de defensa adicional que apoye a Juan Orlando Hernández y al abogado Raymond Colón . Por ello como familia hemos abierto una pagina de Go Fund Me ( gofund.me/3a11f9c3 ) para recibir sus donaciones y apoyar en esta causa por la justicia y la verdad”, envió por WhatsApp la familia del exmandatario hondureño.