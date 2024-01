Ya van $16 mil recaudados para defender a JOH en juicio

En el primer día de la campaña para recaudar dinero para defender al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández su familia recolectó más de 15 mil dólares en la plataforma de Gofund.me.

Los donantes de 10, 20, 30 y hasta 1,000 dólares en su mayoría son anónimos.

La exprimera dama de Honduras Ana García pidió domingo ayuda para contratar “un equipo de defensa adicional” a favor de su esposo, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien enfrenta juicio en Estados Unidos por narcotráfico.

En redes sociales se comenta que para el juicio de Juan Orlando Hernández, el próximo 5 de febrero de 2024, es muy pronto y tal vez no se llegue a la meta de 300 mil dólares.

”A usted que hoy me ve le pido su ayuda: Necesitamos contratar un equipo de defensa adicional que apoye a Juan Orlando y al abogado (Raymond) Colon. Por ello como familia hemos abierto una página de Go Fund Me (https://gofund.me/3a11f9c3) para recibir sus donaciones y apoyar en esta causa por la justicia y la verdad”, dijo García en redes sociales.