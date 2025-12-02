  1. Inicio
Iroshka llama a los hondureños a mantenerse alerta tras remontada de Nasralla

La esposa de Salvador Nasralla llamó a sus votantes a mantenerse alertas sobre los resultados electorales.

Los esposos Salvador Nasralla e Iroshka Elvir.

Tegucigalpa, Honduras.

Luego de que Salvador Nasralla tomara la delantera sobre el candidato presidencial Nasry Asfura, según los nuevos datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), la diputada y esposa del candidato liberal, Iroshka Elvir, invitó a los hondureños a mantenerse alerta.

"¡Ya estamos en primer lugar! Seguimos trabajando, les reiteramos que estamos 100% listos. Pueblo, tengamos prudencia y estemos alerta, vamos a contabilizar hasta la última acta donde la victoria será nuestra. Gracias, pueblo hondureño, por su respaldo", escribió Iroshka en sus redes sociales.

Nasralla supera a Nasry Asfura en nuevo conteo del CNE

Iroshka invitó al pueblo hondureño a ser prudentes, mantener la calma y esperar que se contabilice hasta la última acta, que según ella les da la victoria.

Asimismo, la también parlamentaria y candidata a la reelección agradeció por el respaldo en este proceso electoral.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

