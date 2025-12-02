Iroshka llama a los hondureños a mantenerse alerta tras remontada de Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.

Luego de que Salvador Nasralla tomara la delantera sobre el candidato presidencial Nasry Asfura, según los nuevos datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), la diputada y esposa del candidato liberal, Iroshka Elvir, invitó a los hondureños a mantenerse alerta.

"¡Ya estamos en primer lugar! Seguimos trabajando, les reiteramos que estamos 100% listos. Pueblo, tengamos prudencia y estemos alerta, vamos a contabilizar hasta la última acta donde la victoria será nuestra. Gracias, pueblo hondureño, por su respaldo", escribió Iroshka en sus redes sociales.