El IHSS se queda sin máquina para rayos X para cirugías especializadas

Tegucigalpa, Honduras

Ahí, con ganas de llorar, pidiendo a Dios, Cristina Sosa lamentó la negligencia con la que el personal atiende a su hijo, ya que una máquina importante, llamada Arco en C, dejó de cumplir su función debido a que el contrato de préstamo que tenían con una entidad privada expiró.

En el Seguro Social, cuando no hay malas caras, las respuestas no son tan alentadoras por el personal frustrado de no poder atender a tanta población enferma.

Un ejemplo claro es el memorando No-89-GGSO-2025, que se envió a cada especialidad para informar que el equipo dejaría de prestar su servicio.

“Se notifica a los servicios mencionados que, a partir del 20 de febrero, no se contará con el Arco en C debido a que estaba en calidad de préstamo por la compañía Hospitec y será devuelto a la misma”, detalla el escrito de la Gerencia de Sala de Operaciones.

Este equipo, junto con otras máquinas, que en 2023 prometían atender más de 1,400 pacientes diarios, según el personal del Seguro Social, no alcanza ni los 125 afiliados semanales.

Además, personal confirmó que, por el momento, solo se utilizarán los rayos X para áreas pequeñas del cuerpo como manos, rodillas, pies y tobillos, ya que no hay suficiente equipo para radiografías de mayor profundidad.