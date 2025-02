Productores de cebolla dicen que el Gobierno les dio “atol con el dedo”

San Pedro Sula, Honduras

Suazo agregó que se revisarán los acuerdos, especialmente por el que reclaman los cebolleros sobre que se respete los seis meses que hay producción nacional y que no haya importaciones masivas durante este tiempo.

Luego de tener parado el paso hacia El Salvador y Guatemala por varias horas, las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Secretaría de Desarrollo Económico se reunieron con productores para conversar sobre posibles soluciones; sin embargo, para los agricultores solo hay una salida y es la derogación del acuerdo 121-2024, lo que no quedó establecido por los ministros.

Solo quieren que no se importe cebolla los 12 meses

LA PRENSA conversó con productores, quienes coinciden en que la única solución para ellos es la derogación del acuerdo 121-2024 e incluso ya planean otra protesta, pero, mucho más grande, aseguran.

“Nos reunimos con los ministros, pero la verdad que no hubo acuerdo, no le llamaría así a eso, nos hicieron firmar un papel ahí sin ninguna validez, nosotros llevábamos incluso un abogado, para hacer algo que tuviera sustento, pero nos dijeron que no querían abogado, nosotros pedimos la derogación del acuerdo 121-2024 que es el que nos tiene reventados”, declaró Francisco Santos, productor de Ocotepeque, uno de los departamentos de mayor producción de cebollas.

Santos explicó que como productores requieren que se retome el acuerdo 170-2023, que es con el que habían estado trabajando y prioriza la venta de la producción nacional (solo seis meses para importar, no 12 como en la actualidad).

“Nos dieron atol con el dedo, porque al final eso no tuvo ninguna validez y lo preocupante es que nosotros estamos botando nuestra producción. Esos importadores que llegaron a la reunión no nos compran una tan sola bolsa de cebolla”.

Reactivar la cadena en la que participan importadores, productores y Gobierno para impulsar la compra y venta de la producción nacional de cebolla, es otra petición más.

El acuerdo anterior establecía que durante seis meses se compra la producción nacional, mientras que los otros seis meses se importan verduras. La mayoría de las cebollas provienen de Holanda y Canadá, en menor medida de Guatemala y México.