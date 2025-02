Tomas de carretera y allanamientos regresan a aldea de Tocoa, Colón

Tocoa

Pobladores de la aldea Quebrada de Arena en Tocoa, departamento de Colón, volvieron a la carga ayer viernes con una nueva protesta en la carretera CA-13, que estuvo cerrada por varias horas.

Los habitantes están en contra de que la Policía realice allanamientos en viviendas, ya que lo consideran abuso de autoridad por no tener una orden de un juez. “Nos han sacado con violencia de nuestras casas, a mi hermano lo golpearon como animal, nos sentimos impotentes. Ya no aguantamos más, no es justo que nos tengan intimidados con tantos policías como que si fuéramos delincuentes y como si nuestra aldea estuviera en guerra”, dijo un habitante.

Los operativos policiales en la comunidad obedecen al conflicto de tierras entre campesinos de la Plataforma Agraria, aglutinados en las cooperativas Tranvío, El Chile y Camarones, y pobladores de Quebrada de Arena, los que se disputan las tierras donde se ubican dichas cooperativas.

Durante los últimos dos meses, el conflicto ha generado varios enfrentamientos, resultando en civiles heridos e incluso policías que intentaban intervenir.

Unos 200 uniformados ejecutaron operativos ayer viernes y terminaron con la captura de tres personas, que fueron liberadas horas después, luego de que pobladores llegaran a la sede policial a pedir su libertad.