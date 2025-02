Sin condiciones para un tercer país seguro

TEGUCIGALPA

Wilson Paz, director del Instituto Nacional de Migración (INM), manifestó que “no lo hay, no lo hay, pero no le podría decir si en algún momento el Gobierno de los Estados Unidos lo solicita”, refiriéndose a que Honduras no es un tercer país seguro y no existe un acuerdo al respecto.

“Ese es un tema de conversación y lo que yo podría dejarle establecido en la nota es que no lo hay, pero sí, nosotros somos un país que estamos en permanente diálogo con los Estados Unidos en diversos temas debido a las buenas relaciones que tenemos”, amplió.

Sobre la llegada de más vuelos con migrantes de otras naciones afirmó que “en este momento no tengo la información si este tipo de vuelos van a continuar o no, pero usted puede establecer en la nota que nosotros siempre tenemos la voluntad de cooperar en la región en esta temática migratoria, y que seguramente se da en otra ocasión una petición de colaborar con otra operación similar entre Venezuela y Estados Unidos, ambos países con los que tenemos relaciones diplomáticas y de amistad, vamos a seguir cooperando”.

El vicecanciller Antonio García compartió el criterio del director de Migración al asegurar que “no es un acuerdo de tercer país seguro, así como el de Guatemala y El Salvador, la diferencia consiste en que cuando es tercer país seguro, la gente se queda en el país de manera indefinida buscando una solución posterior para ellos”.