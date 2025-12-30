  1. Inicio
  2. · Honduras

Silencio oficial tras viaje de Salvador Nasralla al extranjero

El liberal Salvador Nasralla y la diputada Iroshka Elvir fueron captados saliendo del país. No hay versión oficial sobre el viaje ni sobre rumores de visa

Silencio oficial tras viaje de Salvador Nasralla al extranjero

En la víspera de la emisión de la declaratoria, se desconoce a qué destino y por qué razón Salvador Nasralla e Iroshka Elvir salieron del país.
Tegucigalpa, Honduras

Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, y su esposa, la diputada Iroshka Elvir, fueron captados el fin de semana saliendo del país, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente el destino ni los motivos de su viaje al exterior.

Ambos políticos fueron vistos acompañados de su familia y grabados en un video difundido en redes sociales, en el que se les observa realizando el chequeo en una aerolínea internacional.

Oposición alerta sobre “sesión ilegal” del Congreso a horas del fallo del CNE

De acuerdo con versiones divulgadas en redes sociales, Nasralla y Elvir habrían viajado hacia Panamá como escala, rompiendo el esquema habitual de traslados del exaspirante presidencial, quien usualmente viaja a Estados Unidos.

Esta situación generó especulaciones sobre una posible restricción de visado para su esposa, una versión que ha tomado fuerza en plataformas digitales.

Hasta ahora, ni el excandidato presidencial, su esposa ni su equipo de comunicación han confirmado o desmentido la existencia de una eventual suspensión de visa, ni han explicado los motivos de su salida del país.

La salida de Nasralla y su familia ocurre en un contexto político tenso, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) se apresta en las próximas horas a oficializar la declaratoria de resultados del proceso electoral, en el cual el excandidato liberal, quien resultó derrotado, ha denunciado presuntas acciones de fraude en su contra.

Nueva Presidencia del Poder Legislativo dependerá de alianzas políticas

Durante toda su campaña electoral, Nasralla comunicó de manera pública las razones y los motivos de sus viajes; sin embargo, en esta ocasión no se ha emitido información oficial por parte del excandidato presidencial ni de su equipo.

Sobre las especulaciones, Sarahí Espinal, candidata electa a diputada por el Partido Liberal, expresó: “Desconozco el motivo del viaje o el lugar donde ellos se encuentran, pero sí quiero aclarar a la población hondureña que, si nuestra diputada del Congreso Nacional, Iroshka Elvir, esposa de nuestro candidato Salvador Nasralla, tuviese una revocación de visa, ya hubiese sido el Gobierno de Estados Unidos el que emitiera un comunicado oficial”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias