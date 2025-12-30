Silencio oficial tras viaje de Salvador Nasralla al extranjero

Tegucigalpa, Honduras

Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, y su esposa, la diputada Iroshka Elvir, fueron captados el fin de semana saliendo del país, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente el destino ni los motivos de su viaje al exterior. Ambos políticos fueron vistos acompañados de su familia y grabados en un video difundido en redes sociales, en el que se les observa realizando el chequeo en una aerolínea internacional.

De acuerdo con versiones divulgadas en redes sociales, Nasralla y Elvir habrían viajado hacia Panamá como escala, rompiendo el esquema habitual de traslados del exaspirante presidencial, quien usualmente viaja a Estados Unidos. Esta situación generó especulaciones sobre una posible restricción de visado para su esposa, una versión que ha tomado fuerza en plataformas digitales. Hasta ahora, ni el excandidato presidencial, su esposa ni su equipo de comunicación han confirmado o desmentido la existencia de una eventual suspensión de visa, ni han explicado los motivos de su salida del país. La salida de Nasralla y su familia ocurre en un contexto político tenso, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) se apresta en las próximas horas a oficializar la declaratoria de resultados del proceso electoral, en el cual el excandidato liberal, quien resultó derrotado, ha denunciado presuntas acciones de fraude en su contra.