Marlon Ochoa solicita extender declaratoria electoral y reaviva polémica por retrasos en el CNE

Tegucigalpa

En un giro que no ha pasado desapercibido en el escenario poselectoral, el consejero secretario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, remitió un oficio en el que solicita ampliar de manera excepcional el plazo para la declaratoria de las elecciones generales 2025, argumentando la existencia de un volumen significativo de actas aún pendientes de escrutinio.

El documento, fechado el 30 de diciembre de 2025, fue dirigido a la consejera presidenta Ana Paola Hall García y a la consejera vocal Cossette López-Osorio, y plantea la remisión al Congreso Nacional de un proyecto de decreto legislativo que permitiría extender el plazo legal para emitir la declaratoria en los niveles de diputados al Congreso Nacional y corporaciones municipales.

Según el oficio, la solicitud se justifica en la necesidad de garantizar certeza, transparencia y respeto a la voluntad popular, advirtiendo que una declaratoria emitida sin agotar de forma exhaustiva las etapas de verificación, revisión de actas y consolidación de resultados podría afectar la legitimidad del proceso electoral.