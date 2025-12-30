Oficial: Liga Nacional confirma fecha y hora de Gran Final Olimpia vs Marathón

Tegucigalpa, Honduras.

La Liga Nacional de Honduras ha hecho oficial este martes 30 de diciembre la fecha del partido de vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2025 que disputarán Olimpia y Marathón para definir al campeón del fútbol hondureño.

El encuentro decisivo se disputará el miércoles 7 de enero a las 7:00 de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés, escenario que albergará una nueva página en la historia de nuestra Liga.

Este compromiso llegará tres días después del juego de ida, el cual se jugará en San Pedro Sula, donde Marathón será local en el estadio Olímpico Metropolitano.

Ambas instituciones llegan con altas expectativas a esta serie final, conscientes de la importancia deportiva e histórica que representa la posibilidad de levantar un nuevo título bajo un marco de rareza por los días de la definición.