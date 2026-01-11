  1. Inicio
Explosivo romance: Futbolista le quita "mujer" a compañero y arden las redes

La bella chica sostuvo una polémica con ídolo y ahora estrena noviazgo con un campeón del mundo.

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 11:25 -
  • Redacción
Arden las redes sociales luego de que campeón del mundo anunció romance con la ex de un compatriota suyo.
Bella rubia ha estrenado romance con famoso futbolista campeón del mundo, cuando anteriormente tuvo una polémica relación con otro famoso jugador.
Su nombre es Ludmila Isabella, chica que acapara las portadas por su romance con futbolista campeón del mundo cuando anteriormente fue pareja de otro jugador.
Es modelo e influencer con más de 110 000 seguidores en Instagram, donde comparte contenido sobre su vida, viajes, sesiones de fotos y su día a día.
La hermosa Ludmila ha tenido una relación sentimental con futbolistas y ha sido noticia por cuestiones vinculadas a esas relaciones.
Para algunos futbolistas, el 2026 no comenzó solo con la ilusión de ser convocados para el Mundial que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, sino también con nuevos comienzos en el plano sentimental, como es el caso de Nicolás González, quien sorprendió al presentar a su nueva pareja, Ludmila Isabella, en redes sociales.
Fue a través de su cuenta oficial de Instagram (@nicoigonzalez), donde suma 1.6 millones de seguidores, que el delantero del Atlético de Madrid hizo público su romance con la influencer de 28 años de edad.
Los rumores de relación comenzaron a circular a mediados de noviembre, mientras Nicolás se encontraba concentrado en África con el plantel dirigido por Lionel Scaloni para disputar el amistoso en el que la Selección Argentina venció a Angola con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi.
Nico González publicó en una de sus historias de la red social Instagram una imagen en la que está posando junto a Ludmila Isabella, ambos vestidos con elegancia. “Feliz 2026 para todos”, escribió el delantero. Esa misma postal fue replicada por ella en su cuenta personal, confirmando de esta manera que los une algo más que una amistad.
“Nico conoció a Ludmila en uno de estos boliches de la Costanera, cuando vino al país para el último partido de la Selección Argentina. Mirada va, mirada viene...ahí empezó todo”, informó Gustavo Méndez en La Mañana con Moria (El Trece) sobre cómo habría surgido el vínculo sentimental.
Ya habían rumores de esta nueva pareja, dado que Ludmila publicó en su perfil una serie de fotos posando en el estadio del Atlético de Madrid y sus seguidores insinuaron que podría estar visitando a Nico González.

Cabe recordar que el futbolista se separó de Paloma Silberberg hace casi cinco meses, luego de tres años de relación, en medio de fuertes rumores de infidelidad que incluyeron versiones de un supuesto romance con Sabrina Rojas, quien desmintió de manera contundente cualquier vínculo con González.
En el caso de Isabella, la bella novia de Nico González anteriormente tuvo una relación sentimental con otro futbolista.

La linda Ludmila estuvo de novia con el ex futbolista e ídolo de Lanús, Lautaro Acosta.
La bella Ludmila atravesó una separación mediática que incluyó una denuncia por violencia de género. con el jugador Lautaro Acosta.

La modelo es madre de un niño de siete años, llamado Benicio, fruto de su relación con Acosta. En 2023, Ludmila denunció al deportista por violencia de género.
En el año 2023, Ludmila Isabella presentó una denuncia judicial contra Lautaro Acosta por violencia de género. En aquel momento, la modelo compartió en sus redes sociales el calvario que sufrió con el futbolista. En una publicación con fotos aseguró ser víctima de “violencia psicológica, física y económica”.
"Ya no sé qué más hacer. Necesito ayuda y hacerlo público para que pague todo lo que me hizo y se deje de manejar con tanta impunidad. Sufrí violencia física, psicóloga y económica, de lo peor que se puedan imaginar. Tengo fotos y audios para demostrarlo" expresó en un comunicado que difundió en redes sociales.
Tras relatar otros episodios que formaron parte de la relación, Ludmila agregó: "Tengo miedo por mi vida y la vida de mi hijo. Nos dejó en la calle. Siempre creí en que él iba a cambiar y me equivoqué".
Ella es modelo e influencer, con 111 mil seguidores en Instagram.
