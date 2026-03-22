Honduras plantea fortalecer combate al crimen en reunión con Kristi Noem

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, afirmó que la reunión con Kristi Noem, enviada especial para el Escudo de las Américas y recién asignada al cargo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fortalece la cooperación entre Honduras y Estados Unidos.

“Nuestro aliado principal es Estados Unidos. Hablamos de migración, seguridad nacional, temas que tanto necesitamos para construir una América más próspera y de respeto”, expresó el mandatario hondureño. “Ha sido una reunión con la secretaria Kristi Noem con muy buena receptividad en temas de inversión y seguridad. Apostamos a una América más fortalecida, con respeto, futuro e inversión”, expresó el presidente Asfura desde el Salón Morazán de Casa Presidencial.

Lucha bilateral contra el crimen organizado

También el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, afirmó que la reunión con Kristi Noem, enviada especial del Escudo de las Américas, fue “franca y directa” y estuvo enfocada en fortalecer la lucha bilateral contra el crimen organizado. Honduras planteó fortalecer su estrategia contra el crimen organizado durante la reunión con la enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, informó Gerson Velásquez. El funcionario hondureño detalló que, en el encuentro con el presidente Nasry Asfura, se expusieron las necesidades del país para reforzar la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y la extorsión, en el marco de la cooperación internacional. También destacó que el encuentro permitió abordar temas clave en materia de seguridad, con énfasis en acciones conjuntas para enfrentar estructuras delictivas que operan en la región. Velásquez subrayó que uno de los objetivos centrales es garantizar el bienestar de los hondureños, mediante el combate a la extorsión y otros problemas de seguridad interna.