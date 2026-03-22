Kristi Noem arriba a Casa Presidencial para reunión con Nasry Asfura

Tegucigalpa

La enviada especial Kristi Noem ya se encuentra en Casa Presidencial para sostener un encuentro estratégico con el mandatario Nasry Asfura en horas de la tarde.

Durante el encuentro, ambos abordarán temas estratégicos relacionados con el combate al crimen organizado, el narcotráfico y la gestión de flujos migratorios, entre otros puntos de interés binacional.

Se prevé que el encuentro dure entre 20 y 30 minutos. Después los representantes de Honduras darán conferencia de prensa en el Salón Morazán de Casa Presidencial.

También participarán en la reunión los ministros de Seguridad, Gerzon Velásquez, y de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, junto al embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez. Por parte de la delegación visitante, acompañará a Noem la encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Colleen Anne Hoey.

La visita de Noem a Honduras forma parte de la gira que se llevará a cabo por los doce países que participaron en la reciente cumbre con el presidente Donald Trump en Florida, Estados Unidos, y que forman parte del Escudo de las Américas.