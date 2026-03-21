Honduras refuerza política exterior con Naciones Unidas

Con el propósito de fortalecer su política exterior, consolidar su posicionamiento internacional y articular la cooperación alineada con las prioridades nacionales, Honduras sostuvo un diálogo con el Sistema de Naciones Unidas.
Pamela Handal, subsecretaria de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reunió con Alejandro Álvarez, coordinador residente de las Naciones Unidas en Honduras, y Sergio Aguiñada, jefe de la Oficina del Coordinador.
Durante el encuentro, ambas representaciones coincidieron en la importancia de mantener una coordinación cercana que permita avanzar en acciones concretas, alineadas con las prioridades del país y orientadas a reforzar el posicionamiento de Honduras en el ámbito multilateral.
Asimismo, realizaron un repaso de los temas que configuran la relación entre las Naciones Unidas y Honduras, con el objetivo de identificar nuevas oportunidades de articulación en áreas prioritarias.
Entre los aspectos abordados destaca el papel de Honduras en el sistema de las Naciones Unidas en el contexto internacional actual.
También analizaron la evolución de la arquitectura de gobernanza del Sistema de Naciones Unidas de cara a los próximos años.
Además, se reiteró la apertura del gobierno del presidente Nasry Asfura Zablah hacia la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, así como el compromiso de fortalecer el trabajo conjunto.