Honduras refuerza política exterior con Naciones Unidas

Tegucigalpa, Honduras

Con el propósito de fortalecer su política exterior, consolidar su posicionamiento internacional y articular la cooperación alineada con las prioridades nacionales, Honduras sostuvo un diálogo con el Sistema de Naciones Unidas.

Pamela Handal, subsecretaria de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reunió con Alejandro Álvarez, coordinador residente de las Naciones Unidas en Honduras, y Sergio Aguiñada, jefe de la Oficina del Coordinador.

Durante el encuentro, ambas representaciones coincidieron en la importancia de mantener una coordinación cercana que permita avanzar en acciones concretas, alineadas con las prioridades del país y orientadas a reforzar el posicionamiento de Honduras en el ámbito multilateral.