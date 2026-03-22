Kristi Noem regresará a Honduras con empresarios para impulsar inversión

Tegucigalpa, Honduras

El embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, anunció que Kristi Noem , enviada especial del Escudo de las Américas, regresará al país en un plazo de seis a siete semanas, acompañada por empresarios interesados en invertir en Honduras.

Flores Bermúdez calificó este hecho como “una señal positiva para la atracción de capital extranjero” y destacó que la visita busca promover oportunidades de inversión, generación de empleo y fortalecimiento de la productividad.

El presidente Nasry Asfura se reunió con la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, para fortalecer la cooperación en materia de seguridad.

“Esta visita es clave para la generación de empleo y el fortalecimiento de la productividad. Estamos abriendo un nuevo capítulo en nuestras relaciones bilaterales”, puntualizó el diplomático.

Durante la reunión previa, el presidente Nasry Asfura aprovechó para presentar a Noem los avances de su administración y exponer las principales necesidades del país. “El presidente aprovechó la oportunidad para compartir los avances y también las necesidades de Honduras. La alianza con Estados Unidos es fundamental”, indicó Flores Bermúdez.

El mandatario hondureño estuvo acompañado por el embajador Roberto Flores Bermúdez, el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, y el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez. Por la parte estadounidense, asistieron la encargada de negocios de la embajada en Tegucigalpa, Colleen Hoey, y la delegación que acompañó a Noem, quien llegó procedente de República Dominicana para luego viajar a Costa Rica.