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Así fue el encuentro de Nasry Asfura con Kristi Noem

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, recibió este domingo a Kristi Noem, enviada especial del Escudo de las Américas, en un encuentro centrado en fortalecer la cooperación bilateral en inversiones, migración y seguridad.

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo un encuentro este domingo con Kristi Noem, representante del Escudo de las Américas, para abordar temas de seguridad y cooperación bilateral.
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Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, llegó a Casa Presidencial para reunirse con el mandatario hondureño.
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Durante la reunión, se discutieron proyectos de inversión y estrategias para fortalecer la seguridad en Honduras.
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El encuentro también incluyó la revisión de compromisos sobre migración y desarrollo regional.
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Nasry Asfura y Kristi Noem conversaron sobre iniciativas conjuntas para combatir el crimen organizado.
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Autoridades hondureñas y representantes de EE. UU. dialogaron sobre políticas que impulsen la inversión extranjera.
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La reunión de este domingo refuerza la cooperación entre Honduras y Estados Unidos en materia de seguridad y migración.
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Kristi Noem abandonó Casa Presidencial tras su encuentro con Asfura, acompañada por su comitiva oficial.
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La comitiva de Estados Unidos incluyó a Colleen Anne Hoey, encargada de negocios de la embajada en Honduras.
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Nasry Asfura destacó la importancia de la alianza con Estados Unidos para la prosperidad y seguridad de Honduras.
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El diálogo permitió evaluar los avances y necesidades de Honduras en temas de seguridad interna y control fronterizo.
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Durante la visita, se programó una conferencia de prensa para informar a la ciudadanía sobre los resultados de la reunión.
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Donald Trump anunció el 5 de marzo que a partir del 31 de marzo Noem no estará al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y será sustituida por el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin.
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Noem pasó a ser enviada especial para el Escudo de las Américas, una nueva iniciativa de seguridad que el mandatario anunció dos días después.

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