Así fue el encuentro de Nasry Asfura con Kristi Noem

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo un encuentro este domingo con Kristi Noem, representante del Escudo de las Américas, para abordar temas de seguridad y cooperación bilateral.
Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, llegó a Casa Presidencial para reunirse con el mandatario hondureño.
Durante la reunión, se discutieron proyectos de inversión y estrategias para fortalecer la seguridad en Honduras.
El encuentro también incluyó la revisión de compromisos sobre migración y desarrollo regional.
Nasry Asfura y Kristi Noem conversaron sobre iniciativas conjuntas para combatir el crimen organizado.
Autoridades hondureñas y representantes de EE. UU. dialogaron sobre políticas que impulsen la inversión extranjera.
La reunión de este domingo refuerza la cooperación entre Honduras y Estados Unidos en materia de seguridad y migración.
Kristi Noem abandonó Casa Presidencial tras su encuentro con Asfura, acompañada por su comitiva oficial.
La comitiva de Estados Unidos incluyó a Colleen Anne Hoey, encargada de negocios de la embajada en Honduras.
Nasry Asfura destacó la importancia de la alianza con Estados Unidos para la prosperidad y seguridad de Honduras.
El diálogo permitió evaluar los avances y necesidades de Honduras en temas de seguridad interna y control fronterizo.
Durante la visita, se programó una conferencia de prensa para informar a la ciudadanía sobre los resultados de la reunión.
Donald Trump anunció el 5 de marzo que a partir del 31 de marzo Noem no estará al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y será sustituida por el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin.
Noem pasó a ser enviada especial para el Escudo de las Américas, una nueva iniciativa de seguridad que el mandatario anunció dos días después.