Magistrados exigen a la presidenta de la CSJ convocar al Pleno para discutir estado de excepción

Tegucigalpa, Honduras

Un grupo de ocho magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó formalmente a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, que convoque de manera urgente a una sesión de Pleno para conocer los recursos de amparo presentados contra el Decreto Ejecutivo PCM 37-2025, mediante el cual el Gobierno mantiene vigente el estado de excepción en varias zonas del país. Los firmantes argumentan que los recursos deben ser analizados de inmediato, ya que tienen impacto directo en el interés público y en el funcionamiento del sistema de justicia.

Según el comunicado, los firmantes recuerdan que la presidenta de la CSJ tiene la facultad legal —delegada por el Pleno— para realizar la convocatoria, y recalcan que los principios de la función jurisdiccional exigen atender asuntos que involucran derechos fundamentales. El documento fue suscrito por magistrados de diversas salas: Luis Fernando Padilla Castellanos – Sala Constitucional, Mirna Sabio – Sala Penal, Francisca Villela Zavala – Sala Constitucional, Nelson Danilo Mairena – Sala Penal, Gaudy Alejandra Bustillo M. – Sala Civil, Rosa Medrano – Sala Laboral–Contencioso Administrativo, Isabela Bustillo Hernández – Sala Constitucional y Odalis Aleyda Najera – Sala Laboral–Contencioso Administrativo.

Debate del estado de excepción