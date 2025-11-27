  1. Inicio
Magistrados exigen a la presidenta de la CSJ convocar al Pleno para discutir estado de excepción

Los magistrados firmantes argumentan que los recursos deben ser analizados de inmediato, ya que tienen impacto directo en el interés público y en el funcionamiento del sistema de justicia.

Tegucigalpa, Honduras

Un grupo de ocho magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó formalmente a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, que convoque de manera urgente a una sesión de Pleno para conocer los recursos de amparo presentados contra el Decreto Ejecutivo PCM 37-2025, mediante el cual el Gobierno mantiene vigente el estado de excepción en varias zonas del país.

CSJ define cortes de apelaciones para casos penales contra altos funcionarios

Según el comunicado, los firmantes recuerdan que la presidenta de la CSJ tiene la facultad legal —delegada por el Pleno— para realizar la convocatoria, y recalcan que los principios de la función jurisdiccional exigen atender asuntos que involucran derechos fundamentales.

El documento fue suscrito por magistrados de diversas salas: Luis Fernando Padilla Castellanos – Sala Constitucional, Mirna Sabio – Sala Penal, Francisca Villela Zavala – Sala Constitucional, Nelson Danilo Mairena – Sala Penal, Gaudy Alejandra Bustillo M. – Sala Civil, Rosa Medrano – Sala Laboral–Contencioso Administrativo, Isabela Bustillo Hernández – Sala Constitucional y Odalis Aleyda Najera – Sala Laboral–Contencioso Administrativo.

Debate del estado de excepción

El estado de excepción ha sido prorrogado en diversas ocasiones como parte de las medidas de seguridad impulsadas por el Poder Ejecutivo. Grupos de derechos humanos, diputados y organizaciones civiles han presentado recursos de amparo alegando posibles afectaciones a garantías constitucionales.

Con esta solicitud, aumenta la presión interna dentro de la Corte para que el Pleno analice el tema y emita un criterio jurídico colegiado.

Hasta el momento, la presidenta Rebeca Ráquel Obando no ha anunciado si convocará o no al Pleno, aunque se espera que la decisión sea comunicada en los próximos días.

