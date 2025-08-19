CSJ define cortes de apelaciones para casos penales contra altos funcionarios

Tegucigalpa

En sesión celebrada este miércoles, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió de forma unánime la integración de las cortes de apelaciones que conocerán los recursos en los procesos penales instruidos contra diversos funcionarios y exfuncionarios del Estado. La medida busca asegurar tanto el debido proceso como la celeridad en la tramitación de causas de alto perfil.

En el caso de los exfuncionarios de Casa Presidencial, señalados de otorgar contratos de publicidad a compañías catalogadas como de fachada, la sala de apelaciones quedó conformada por la magistrada Rubenia Galeano y los magistrados permanentes Felipe Speer y Marvin Espinal.

Para el expediente que involucra al exalcalde capitalino Nasry Juan Asfura, así como a Nilvia Castillo y otros imputados, se designó a las magistradas Anny Belinda Ochoa y Odalis Aleida Nájera, junto con el magistrado Roy Pineda Castro.

La diputada Gladys Aurora López enfrentará su causa ante un tribunal integrado por el magistrado Wagner Vallecillo y las magistradas Isbela Bustillo y Aida Patricia Martínez.

Respecto a los exfuncionarios del Fondo Vial —adscrito a la desaparecida Soptravi—, la Corte definió como responsables de conocer la apelación a los magistrados Walter Miranda y Felipe Speer, junto con la magistrada Francisca Villela.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En otra de las causas, donde figuran exfuncionarios de la Procuraduría General de la República, del desaparecido Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el diputado Nelson Márquez, la sala estará compuesta por la magistrada Gaudy Bustillo y los magistrados Milton Jiménez Puerto y Ricardo Pineda.

Finalmente, el proceso contra la diputada Ariana Melissa Banegas será conocido por los magistrados Luis Fernando Padilla y Nelson Mairena, junto con la magistrada Sonia Marlina Dubón.

De acuerdo con la CSJ, estas cortes de apelaciones tendrán la responsabilidad de resolver los recursos presentados tras las decisiones emitidas en las audiencias iniciales, lo que representa una fase clave en el desarrollo de los procesos judiciales contra figuras públicas del país.