Llevan ataúd a la embajada de USA en Honduras en protesta por cancelación del TPS

Tegucigalpa, Honduras

“Dentro de 60 días, 75 mil hondureños van a ser criminalizados, perseguidos y encerrados en cárceles de máxima seguridad. Así lo presume Trump, o mandados a El Salvador, donde los van a poner junto a verdaderos delincuentes”, declaró Ruy Díaz, uno de los voceros del movimiento.

Los protestantes, identificados como parte del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), sostuvieron que migrar no debe considerarse un delito. “No puede ser crimen no tener visa, no puede criminalizarse el simple hecho de cruzar la frontera. La criminalización debe ser cuando se cometen actos de violencia, robo o secuestro”, apuntó Díaz.

Asimismo, el vocero recalcó que esta medida afecta directa o indirectamente a miles de familias hondureñas, ya que muchos tienen al menos un familiar que en algún momento ha sido beneficiario del TPS.

“Todos los que están aquí, esperando una visa, tienen alguien allá en Estados Unidos. No puede tratarse a nuestros compatriotas como criminales”, reiteró con firmeza.