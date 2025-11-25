El Crilatón superó los L6 millones, la meta propuesta a favor de la discapacidad

La Ceiba, Atlántida

La solidaridad del pueblo ceibeño y hondureño se manifestó en el Crilatón 2025, logrando una recaudación histórica a beneficio del Centro de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico (Crila), que atiende a personas con una discapacidad. Tras 17 horas de transmisión ininterrumpida de esfuerzo y solidaridad, superó los 6,000,000 que se había propuesto la directiva, alcanzando una cifra de 6,061,516.00 lempiras al cierre de la actividad. La jornada, que tuvo lugar en el restaurante Flamenco Bar de La Ceiba, norte de Honduras, el sábado 22 de noviembre desde las 8:00 am hasta las 1:00 am del domingo, movilizó a miles de personas, empresas, medios de comunicación y artistas locales y nacionales. Todos los involucrados en la maratón de la solidaridad se unieron bajo un mismo propósito: garantizar la continuidad y expansión de los servicios de rehabilitación que ofrece el Crila a niños y adultos del litoral Atlántico.

El telemaratón se desarrolló en un ambiente festivo y de emoción, con testimonios de pacientes y familiares que destacaron el impacto vital de la terapia y atención brindada por el centro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Las donaciones fluyeron a través de múltiples canales, demostrando el compromiso de la comunidad con la salud y bienestar de sus ciudadanos. “Ver cómo el pueblo se volcó para apoyar esta causa, nos llena de esperanza y nos da la fuerza para seguir adelante con nuestra misión,” expresó Ferenando Midence, director ejecutivo del Crila, tras finalizar la jornada. Los fondos recaudados permitirán que el Crila continúe operando durante 2026 y se destinarán a la compra de nuevo equipo de rehabilitación, el mantenimiento de sus instalaciones, la ampliación de programas de terapia y el pago de colaboradores. El éxito de esta maratón asegura que el Crila, ubicado en el sector oeste de La Ceiba, pueda continuar siendo un faro de esperanza y un centro vital para la recuperación de miles de personas.

La directiva del Crila y los organizadores de la Maratón agradecieron efusivamente a todos los donantes, voluntarios y patrocinadores que hicieron posible este sueño, reafirmando que la verdadera fuerza reside en la solidaridad de un pueblo unido. “Sabíamos que era una meta alta, pero logramos superarla, hubo mucho esfuerzo. Estamos muy agradecidos con las empresas y todos los que realizaron su donación al Crila porque para nosotros es una bendicion y un compromiso”, acotó Midence. Al Crilatón llegaron empresarios, políticos y centenares de personas en general, quienes donaron fuertes sumas de dinero, lo que contribuyó a superar la meta. Además, cientos de voluntarios se movilizaron con botellones en puntos estratégicos de la ciudad para recaudar donativos.

Que es el Crila y cuando nace

La historia del Crila se remonta a 1998 cuando un grupo de catedráticos de la facultad de enfermería del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (Curla) realizan un estudio que refleja la necesidad de un centro para atender a personas con retos especiales. Siete años después en 2005 nació el Crila en un viejo edificio ubicado en el barrio Inglés de La Ceiba, una institución sin fines de lucro, cuyo objetivo es la rehabilitación integral de las personas con algún grado de discapacidad mediante la terapia física, terapia psicológica y educación especial.