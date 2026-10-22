Honduras e IDLO fortalecen el diálogo y exploran nuevas oportunidades de cooperación

La canciller Agüero destacó que el fortalecimiento institucional, la transparencia y la prevención de la corrupción constituyen prioridades del Gobierno del presidente Nasry Juan Asfura Zablah , subrayando la importancia de promover mecanismos sostenibles de rendición de cuentas y fortalecer las capacidades de las instituciones públicas, particularmente en el ámbito municipal, en consonancia con la visión gubernamental de descentralización.

La reunión permitió reafirmar la estrecha relación de cooperación que Honduras mantiene con IDLO, organización que cuenta con presencia institucional en el país desde 2015 y cuya oficina en Honduras se ha consolidado como una plataforma estratégica para el desarrollo de programas regionales en América Latina y el Caribe.

Durante el encuentro, celebrado en la sede de IDLO en Roma, la canciller estuvo acompañada por S.E. Mariano Jiménez Talavera, embajador de Honduras ante la República Italiana, y S.E. Gilliam Noemi Gómez Guifarro, embajadora de Honduras ante la Santa Sede.

Roma, Italia. En el marco de su visita oficial a Italia, la Secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, S.E. Mireya Agüero , sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO), con el propósito de fortalecer las relaciones de cooperación e identificar nuevas oportunidades de colaboración en materia de transparencia, acceso a la justicia, educación, justicia climática y desarrollo sostenible.

En este sentido, resaltó la necesidad de impulsar programas de formación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos, así como de fortalecer los mecanismos institucionales de supervisión y control, con el objetivo de promover una administración pública más transparente, eficiente y responsable.

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Asimismo, abordó los desafíos que enfrenta Honduras en materia de acceso a la justicia, cohesión social, seguridad ciudadana y protección de las poblaciones vulnerables, destacando la importancia de continuar desarrollando iniciativas orientadas a la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como al fortalecimiento de los sistemas de justicia y la protección de los derechos humanos.

Otro de los temas centrales del encuentro fue la justicia climática y su estrecha vinculación con la seguridad alimentaria. La canciller expuso su preocupación por los efectos de la sequía, la escasez de agua y los fenómenos climáticos extremos sobre las comunidades hondureñas, particularmente aquellas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, y señaló las repercusiones de estos fenómenos en la salud pública, la nutrición y el desarrollo social.

En este contexto, el embajador Mariano Jiménez Talavera destacó la importancia de incorporar la dimensión de justicia climática en iniciativas relacionadas con la protección de los recursos naturales, el acceso al agua, la seguridad alimentaria y la participación comunitaria. Asimismo, planteó la posibilidad de explorar proyectos piloto y promover sinergias con organismos internacionales, particularmente con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aprovechando las oportunidades de cooperación existentes en materia de desarrollo sostenible.

Por su parte, la Embajadora Gilliam Gómez resaltó el papel fundamental de la educación y la formación en valores como instrumentos para promover una cultura de legalidad, prevenir la corrupción y fortalecer la responsabilidad ciudadana. En este sentido, compartió los acercamientos preliminares realizados con IDLO para explorar iniciativas educativas que contribuyan a la formación integral de las nuevas generaciones y al fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias.

Los representantes de IDLO reiteraron la importancia estratégica de Honduras para la organización y destacaron la experiencia desarrollada mediante programas de cooperación en el país y en otras naciones de América Latina, particularmente en materia de fortalecimiento institucional, justicia juvenil, prevención de la corrupción, empoderamiento de las mujeres, gobernanza de los recursos naturales y acceso a la justicia.

Como resultado del intercambio, se identificaron tres posibles líneas prioritarias para profundizar la cooperación entre Honduras e IDLO: la educación y formación ciudadana para promover una cultura de integridad y legalidad; la justicia climática vinculada al desarrollo económico inclusivo y la protección de las comunidades vulnerables; y el fortalecimiento de las instituciones públicas responsables de la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas.

Asimismo, se exploraron alternativas para la movilización de recursos mediante posibles alianzas con organismos internacionales, instituciones financieras de desarrollo y países cooperantes. Entre las opciones abordadas figuraron la identificación de socios estratégicos, la formulación de iniciativas conjuntas y la posibilidad de promover espacios de coordinación con potenciales donantes que permitan apoyar proyectos alineados con las prioridades nacionales.

Durante la reunión también se abordó el interés de Honduras en continuar participando activamente en el Comité Permanente de IDLO, destacándose la contribución del país a los órganos de gobernanza de la organización y su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho y la cooperación multilateral.

El encuentro concluyó con el interés compartido de mantener un diálogo técnico e institucional que permita avanzar en la identificación y formulación de futuras iniciativas de cooperación, aprovechando la presencia regional de IDLO en Honduras y las oportunidades de colaboración con otros actores internacionales.

Esta reunión reafirma el compromiso del Gobierno de Honduras de fortalecer sus relaciones con los organismos internacionales y promover alianzas estratégicas que contribuyan a la transparencia, la consolidación del Estado de derecho, el desarrollo sostenible y el bienestar de la población hondureña.