Carla Paredes a médicos descentralizados: "Nosotros no tenemos ninguna relación laboral con ustedes"

Tegucigalpa, Honduras

"Los patronos son las alcaldías, las ONG; esos son sus patronos, con ellos firmaron señores, hacia ellos tienen que ir. Nosotros no tenemos ninguna relación laboral con ustedes, ustedes eligieron trabajar con las instituciones descentralizadas", dijo.

La ministra de Salud, Carla Paredes , respondió este jueves con firmeza a las exigencias de pago por médicos descentralizados, asegurando que la Secretaría de Salud (Sesal) no tiene ningún vínculo laboral directo con los profesionales que se encuentran en protesta.

La funcionaria detalló que ellos tienen un convenio con los gestores, que contratan a los médicos y que es a ellos que les pagan; además aseguró que ya se hizo el pago respectivo ´para que se les pague a los galenos.

"Nosotros trabajamos con un gestor, con el cual hemos firmado un convenio de una venta de servicio, ellos nos dan resultados, cómo lo hacen es decisión de ellos, pero nosotros damos el dinero para que el servicio se cumpla".

Enfatizó que los gestores eligieron a los médicos, por tanto son ellos que deben resolver la situación del pago.

Aseguró que por parte de la Sesal los pagos están al día, "incluso hemos subido la cuota para que puedan ellos asumir la diferencia salarial para que reciban el mismo pago", añadió.

El doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), lamentó las declaraciones de la ministra y las calificó de erróneas.

"Ella está manifestando lo que sus abogados le han dicho; sin embargo, el Colegio Médico le ha manifestado personalmente, le ha demostrado y ha ganado juicios con nuestro criterio que el empleados es la Sesal por cuanto el salario de los trabajadores descentralizados proviene del presupuesto de la Sesal", señaló el médico.

Además de las protestas, las asambleas informativas y otras acciones gremiales, el CMH iniciará una demanda institucional a los gestores y la Secretaría de Salud.

"Va a pasar lo que ya ha pasado, que los gestores al ser llevados a juicio lo primero que dicen es ellos no son los patrones, porque ellos no pagan, sino que el dinero lo da la Sesal", apuntó.