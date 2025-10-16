Médicos exigen pagos y plazas; Secretaría de Salud se deslinda de responsabilidad

Tegucigalpa, Honduras.

Asimismo, reiteraron su demanda de un reajuste salarial pendiente y acusaron al Gobierno de violar la jornada laboral máxima legal, lo que calificaron como un “atentado contra los derechos laborales del personal de salud”.

El CMH denunció que las autoridades mantienen una deuda en el pago de salarios, además de la falta de creación de nuevas plazas para los profesionales que laboraron durante la pandemia de COVID-19.

El conflicto entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y la Secretaría de Salud (Sesal) continúa en aumento este jueves, luego de que los médicos descentralizados anunciaran nuevas medidas de presión para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.

Sin embargo, Carla Paredes, titular de la Secretaría de Salud, se desligó de los médicos que laboran bajo la figura de “descentralizados”, afirmando que no son empleados directos de la Sesal, sino que dependen de alcaldías, ONG o fundaciones con las que existen convenios legales.

“Ellos son trabajadores que laboran para alcaldías o para ONG, no son empleados de la Secretaría de Salud. Nosotros garantizamos los pagos en función de los productos o servicios que esas instituciones brindan, pero no tenemos ninguna responsabilidad laboral con su personal”, sostuvo Paredes.

La funcionaria explicó que esta modalidad fue creada durante gobiernos anteriores, bajo la figura de descentralización del sistema público de salud, aprobada por el Congreso Nacional. Según detalló, de las 1,989 unidades de salud del país, 101 aún operan bajo este esquema.

“El gobierno anterior destrozó el sistema público de salud y lo entregó a las ONG. Esos convenios son legales, y los proveedores son los responsables de contratar y pagar al personal médico”, subrayó la ministra.

Paredes también comparó la situación con una transacción comercial:

“Es como que usted vaya a una pulpería a comprar una Coca-Cola y me pida a mí contratar a quien se la vendió. La Secretaría de Salud no tiene por qué hacerlo”.

Ante las solicitudes de los médicos para ser absorbidos por la Sesal, la titular respondió que esto solo sería posible si el Congreso Nacional deroga la ley que permite la descentralización.

“Esperamos que el nuevo gobierno le dé pensamiento a esos centros descentralizados. Nosotros ya estamos cerrando este proceso y entregando administrativamente el gobierno”, puntualizó Paredes.

Mientras tanto, el Colegio Médico de Honduras mantiene su postura de continuar con las acciones de protesta, advirtiendo que el sistema sanitario del país requiere personal médico y estabilidad laboral para garantizar una atención digna a la población.