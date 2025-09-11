Salud asegura que pagará salarios atrasados a médicos descentralizados

Tegucigalpa.

La Secretaría de Salud (Sesal) respondió este jueves al Colegio Médico de Honduras (CMH) asegurando que buscan el financiamiento que se requiere para pagar salarios que se adeudan desde hace cuatro meses a médicos descentralizados de los departamentos de Intibucá, Lempira y Copán. El colegio también ha pedido un reajuste salarial a los profesionales de la salud en esa región que laboran bajo ese esquema.

"Este compromiso será efectivo de manera inmediata una vez que se cumpla con el proceso administrativo que se requiere, el cual ya ha sido iniciado", indicó la Sesal mediante un comunicado. El pago se extenderá a todo el personal sanitario que labora en esta gestión descentralizada a nivel nacional, agrega. "Los esfuerzos de la ministra Carla Paredes y la Secretaria de Salud son para que estos recursos puedan devengar el salario que la Secretaria tiene definido para el personal contratado directamente bajo sus diferentes modalidades", apunta el escrito.

📌Comunicado pic.twitter.com/ExJ5GOOu72 — Secretaría de Salud de Honduras, Oficial (@saludgobhn) September 11, 2025

Proceso

Los médicos con esa modalidad son aquellos contratados por diferentes gestores con quienes la Sesal secretaria tiene convenios suscritos para la prestación de servicios de salud.