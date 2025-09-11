Enfermeros acusan a colectivos de Libre de obstaculizar la protesta

Tegucigalpa, Honduras.

Un grupo de enfermeras denunció que colectivos del Partido Libre impidieron su ingreso al hospital, lo que les habría dificultado realizar las asambleas informativas convocadas.

Desde el Hospital San Felipe, en Tegucigalpa, continúa este jueves la protesta de las enfermeras, que llega a su undécimo día consecutivo .

“Solo hemos recibido amenazas y audiencias de descargo”, expresó una de las enfermeras durante la protesta.

El llamado directo de los enfermeros es hacia la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. “Continuamos en asambleas informativas esperando respuesta de Casa de Gobierno”, expresó una de las manifestantes.

Los miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) dieron un plazo de 78 horas a las autoridades para que cumplan los acuerdos firmados con la Secretaría de Salud (Sesal).

“De no tener soluciones, abandonaremos las áreas críticas si no escuchamos respuestas”, agregó la enfermera.

Asimismo, denunciaron un incremento en las audiencias de descargo. “A una de las compañeras la fueron a buscar a su vivienda, y eso es ilegal”, manifestaron.