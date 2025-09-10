Enfermeras dan plazo de 78 horas a las autoridades para obtener respuesta a sus demandas

Tegucigalpa, Honduras.

Un grupo de enfermeros se pronunció este miércoles y pidió respuestas favorables a las autoridades, tras diez días consecutivos de protestas a nivel nacional. Los miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) dieron un plazo de 78 horas a las autoridades para que cumplan los acuerdos firmados con la Secretaría de Salud (Sesal).

El llamado directo de los enfermeros es hacia la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. “Continuamos en asambleas informativas esperando respuesta de Casa de Gobierno”, expresó una de las manifestantes. “De no tener soluciones, abandonaremos las áreas críticas si no escuchamos respuestas”, agregó la enfermera. Asimismo, denunciaron un incremento en las audiencias de descargo. “A una de las compañeras la fueron a buscar a su vivienda, y eso es ilegal”, manifestaron. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los miembros de la Aneeah continúan saliendo a las calles, pese al riesgo de perder su puesto de trabajo y enfrentar posibles despidos por parte de las autoridades de Salud. La Sesal informó el pasado 1 de septiembre que sancionará al personal de enfermería del sector público que participe en las manifestaciones convocadas por la asociación.